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Coahuila

Arranca torneo de voleibol en Allende con gran participación

Equipos locales llenan de energía el Gimnasio Municipal en el inicio de la competencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 02 abril, 2026 - 04:45 p.m.
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      Allende, Coah.- Con gran entusiasmo arrancó el Torneo Municipal de Voleibol Masculino en categoría libre, reuniendo a equipos y jugadores locales en la duela del Gimnasio Municipal.

      El torneo reúne a equipos de diferentes instituciones y clubes de la región.

      La jornada inaugural destacó por la energía de los participantes, quienes representan a distintos sectores, instituciones educativas y clubes independientes, entre ellos Warriors, Guerreros, Gatos, Red Demons, Dragones, UT, TBC, Titanes y Toros.

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      Participantes buscan fomentar la convivencia y el desarrollo físico a través del deporte.

      Para muchos jóvenes y adultos, este tipo de espacios representa una oportunidad para desarrollarse físicamente, convivir y fortalecer lazos dentro de la comunidad a través del deporte.

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      La competencia refleja el interés de la comunidad por mantener activas las disciplinas deportivas.

      El inicio de este torneo refleja el interés de la ciudadanía por mantener activas estas disciplinas, promoviendo hábitos saludables y generando entornos de sana competencia en el municipio.

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