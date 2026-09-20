Dejan eventos 8 mdp a Monclova este fin

Una derrama económica de entre 7 y 8 millones de pesos dejarán en Monclova los eventos deportivos, culturales y sociales realizados este fin de semana, estimó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil señaló que la ciudad mantiene una intensa actividad durante estos días, con eventos que atraen visitantes de distintos municipios y estados, además de generar movimiento para hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios.

Monclova atrae a mil visitantes por eventos deportivos

Entre las actividades destacó un torneo estatal de fútbol realizado en la Ciudad Deportiva, con participantes de distintas categorías, así como una competencia de tiro con arco que reúne a cerca de 300 participantes provenientes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Durango.

También se realizó una carrera familiar del Colegio México Montessori y la segunda edición de la cabalgata "Sendero de Hidalgo".

"Tenemos mucha actividad en lo cultural, en lo deportivo, también había una carrera familiar y esta gran cabalgata. Toda esa actividad genera un fortalecimiento de la cadena de valor, un fortalecimiento del turismo", señaló.

Villarreal Pérez estimó que alrededor de mil visitantes foráneos acudieron a Monclova con motivo de las diferentes actividades, principalmente participantes de los eventos deportivos y sus familias.

Eventos deportivos generan movimiento en hoteles y restaurantes

Detalló que solamente en el tiro con arco y el fútbol se concentra una importante cantidad de visitantes, pues son alrededor de 600 jugadores, además de los familiares que los acompañan.

"Este fin de semana son eventos muy puntuales, que derraman aproximadamente entre 7 y 8 millones de pesos", afirmó.

El alcalde destacó que la estrategia del municipio contempla utilizar el deporte, la cultura y los eventos sociales como parte de la diversificación económica y la atracción de visitantes.

Añadió que la actividad continuará durante los próximos meses, con eventos deportivos programados para octubre y noviembre, además de la feria que iniciará a principios de octubre.

Estrategia municipal busca diversificar la economía local

Señaló que el municipio también trabaja desde ahora en la gestión de actividades para el próximo año, mediante reuniones con federaciones y asociaciones deportivas, con el objetivo de mantener la llegada de torneos y eventos a la ciudad.

"Hay que estar al pendiente de las reuniones que tienen ellos, de las diferentes federaciones a nivel nacional para poder seguir atrayendo los torneos que se requieran para el año", indicó.

El objetivo, dijo, es mantener la actividad que permita fortalecer la cadena de valor y generar mayor derrama económica para Monclova y la Región Centro.