Crisis en la Presa Venustiano Carranza: Habitantes de Don Martín Sufren las Consecuencias

SABINAS, COAH.- Con niveles históricos de baja reservas estimadas en un 16%, la presa Venustiano Carranza, ubicada en el municipio de Juárez, Coahuila, se encuentra en una situación crítica. Esta situación ha sido documentada por visitantes a través de fotografías que muestran la gravedad del problema, con la tierra seca y agrietada en las orillas de la presa.

El trasvase de la presa, que inició el pasado miércoles, continúa hacia poblaciones del estado de Nuevo León, específicamente hacia la presa de Ciudad Anáhuac. Esto ha generado preocupación entre los pobladores de la comunidad de Don Martín, quienes viven de la pesca y la preparación de alimentos tradicionales.

Impacto en la comunidad

La situación es especialmente difícil para los pescadores, quienes ven cómo su fuente de ingresos se reduce día a día. La presa Venustiano Carranza es un destino turístico popular en la región, pero su situación actual es un panorama desolador.

La Asociación El Faro de Don Martín A.C. ha emitido recomendaciones para que los visitantes tomen sus precauciones al visitar la presa. La comunidad está pidiendo ayuda a las autoridades para encontrar soluciones a esta crisis.

Acciones de la autoridad

Es importante destacar que el trasvase de agua forma parte de los procedimientos y acuerdos establecidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) desde 1944, y se realiza por cuestiones humanitarias y agrícolas para abastecer a las poblaciones y tierras de cultivo de Nuevo León.

Para la alcaldesa del municipio de Juárez, Liliana Quiñones Nájera, lo único que se puede hacer es pedir a Dios por la lluvia para que la presa tenga captación de agua, porque de otra manera continuará perdiendo reservas.