Contactanos

Coahuila

Vacunan a niños contra el Covid

Se aplicaron estas vacunas PFIZER pediátrica a menores de 5 a 11 años de edad.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 31 agosto, 2023 - 12:58 p.m.
Vacunan a niños contra el Covid
Esto para los niños de 5 a 11 años de edad.

Nava, Coah.- En las instalaciones del centro de salud de Nava, se realizó la brigada de vacunación contra el Covid-19, para los menores de 5 a 11 años de edad, donde se aplicó la vacuna PFIZER pediátrica, segunda dosis y refuerzos.

“Queremos tener un regreso a clases sin ningún riesgo, por ello estamos realizando estas campañas totalmente gratuitas, hoy pudimos atender a muchos niños de 5 a 11 años de edad y seguiremos así, realizando estas brigadas para proteger a todos los menores del municipio de Nava”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.

  • Vacunan a niños contra el Covid

    Esto para tener un regreso a clases seguro.

  • Vacunan a niños contra el Covid

    Se aplicó la vacuna PFIZER segunda dosis y refuerzos.

  • Vacunan a niños contra el Covid

    Esto para los niños de 5 a 11 años de edad.

  • Vacunan a niños contra el Covid
  • Vacunan a niños contra el Covid
  • Vacunan a niños contra el Covid
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados