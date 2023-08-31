Vacunan a niños contra el Covid

Nava, Coah.- En las instalaciones del centro de salud de Nava, se realizó la brigada de vacunación contra el Covid-19, para los menores de 5 a 11 años de edad, donde se aplicó la vacuna PFIZER pediátrica, segunda dosis y refuerzos.

“Queremos tener un regreso a clases sin ningún riesgo, por ello estamos realizando estas campañas totalmente gratuitas, hoy pudimos atender a muchos niños de 5 a 11 años de edad y seguiremos así, realizando estas brigadas para proteger a todos los menores del municipio de Nava”, declaró la alcaldesa, Pily Valenzuela Gallardo.