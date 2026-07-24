Vecinos evitan que incendio de automóvil termine en tragedia en el centro de Nava

NAVA, COAH.– La rápida intervención de vecinos evitó que el incendio de un automóvil provocara consecuencias mayores la tarde de este jueves en la zona centro de Nava, luego de que la unidad comenzara a incendiarse debido a una presunta falla mecánica.

El incidente ocurrió sobre la calle Allende, entre Zaragoza y Obregón, detrás del Hotel Lauriano, donde testigos observaron que del vehículo salía una intensa columna de humo.

De acuerdo con el propietario de la unidad, mientras circulaba por el lugar detectó una aparente falla eléctrica en el tablero. Al detenerse para revisar el motor, una manguera de combustible se rompió, provocando que las llamas se extendieran rápidamente en el compartimiento del motor.

El incendio y la intervención de los vecinos

Personas que se encontraban en los alrededores acudieron de inmediato para auxiliar al conductor y utilizaron extintores con el propósito de contener el fuego mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, elementos de Bomberos lograron sofocar por completo el incendio y confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se reportaron daños materiales en el vehículo.

Importancia del mantenimiento preventivo

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia del mantenimiento preventivo de las unidades, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando una falla mecánica o eléctrica puede desencadenar un incendio en cuestión de minutos.