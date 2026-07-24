Infonavit ofrece asesoría en Sabinas: Feria de Soluciones

Acerca Infonavit asesoría a Sabinas

La Feria de Soluciones ofrece orientación sobre créditos, adeudos y convenios, informó la licenciada Alhira Resendiz.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

SABINAS, COAH.- Personal de la delegación estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) instaló en el municipio de Sabinas la Feria de Soluciones, con el propósito de brindar orientación y atender dudas relacionadas con créditos y adeudos de los derechohabientes. La licenciada Alhira Reséndiz Rodríguez, asambleísta del Infonavit, informó que el módulo de atención se instaló en el palacio local y opera en un horario de 9:00 a 15:00 horas, donde el personal proporciona asesoría personalizada a quienes requieren información sobre su situación crediticia.

La Feria de Soluciones en Sabinas

La funcionaria destacó que, aunque la Región Carbonífera aún no cuenta con una oficina permanente del Infonavit, continúan las gestiones para que el instituto establezca una sede en alguno de los municipios de la zona y facilite el acceso a sus servicios. Explicó que la Feria de Soluciones tiene como objetivo apoyar a los derechohabientes en la liquidación de créditos, regularización de adeudos, reducción de saldos y celebración de nuevos convenios, como parte de los programas implementados por el instituto.

Beneficios para los derechohabientes

Reséndiz Rodríguez señaló que muchas personas acuden para conocer el monto actualizado de sus adeudos y revisar el estatus de sus créditos, con el fin de acceder a las alternativas disponibles para regularizar su situación. Añadió que la falta de una oficina del Infonavit en la Región Carbonífera representa un inconveniente para los derechohabientes, quienes deben trasladarse a Monclova o Piedras Negras para realizar trámites, lo que implica gastos adicionales y afectaciones a su economía; por ende, continúan las gestiones para contar con una dependencia de atención en esta localidad.