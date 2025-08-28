Vehículo se incendia en Allende y moviliza a las autoridades

Allende, Coah. – La tarde de este jueves se registró un conato de incendio en un vehículo particular, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos en la zona centro de la ciudad, generando momentos de tensión entre vecinos y transeúntes.

El incidente ocurrió sobre la calle Rayón , entre Juárez y González Ortega , cuando una camioneta Nissan NP300 , modelo 2024 y color blanco, comenzó a emitir humo debido a un corto circuito en el sistema eléctrico .

La unidad era conducida por Noé Alejandro García Ruiz , de 49 años y originario de Escobedo, Nuevo León , quien logró detener el vehículo de inmediato y solicitar ayuda antes de que las llamas se propagaran.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos , el fuego fue sofocado a tiempo, evitando personas lesionadas y daños mayores tanto en la unidad como en la vía pública.

Vecinos que presenciaron el hecho destacaron la eficiencia del cuerpo de emergencia y reiteraron la importancia de mantener en buen estado los sistemas eléctricos de los vehículos para prevenir este tipo de incidentes.