Vehículo se incendia en Allende y moviliza a las autoridades

Allende, Coah. – La tarde de este jueves se registró un conato de incendio en un vehículo particular, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos en la zona centro de la ciudad, generando momentos de tensión entre vecinos y transeúntes.
El incidente ocurrió sobre la calle Rayón, entre Juárez y González Ortega, cuando una camioneta Nissan NP300, modelo 2024 y color blanco, comenzó a emitir humo debido a un corto circuito en el sistema eléctrico.
La unidad era conducida por Noé Alejandro García Ruiz, de 49 años y originario de Escobedo, Nuevo León, quien logró detener el vehículo de inmediato y solicitar ayuda antes de que las llamas se propagaran.
Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue sofocado a tiempo, evitando personas lesionadas y daños mayores tanto en la unidad como en la vía pública.
Vecinos que presenciaron el hecho destacaron la eficiencia del cuerpo de emergencia y reiteraron la importancia de mantener en buen estado los sistemas eléctricos de los vehículos para prevenir este tipo de incidentes.
Las autoridades locales hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir y atender cualquier señal de alerta en los automóviles, recordando que la prevención es clave para evitar accidentes similares.