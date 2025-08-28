Sin contratiempos avanzan En búsqueda de 40 mineros

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Los trabajos de extracción de escombro al interior de la Mina Pasta de Conchos continúan sin contratiempos, en base al más reciente corte informativo presentado a los deudos y viudas de los 65 mineros fallecidos.

En la Lumbrera Uno, se ha alcanzado un avance de 249.9 metros, lo que representa el 39 % de la obra en su segunda etapa. Por otra parte, la Lumbrera Dos muestra un progreso más acelerado con 354.9 metros excavados, equivalentes al 63 % de la misma etapa.

Estos datos reflejan el esfuerzo constante de los equipos técnicos que trabajan en condiciones complejas dentro de la mina, labores, que forman parte del proceso de rescate e identificación conforme a lo programado, brindando esperanza y certeza a las familias que han esperado por años justicia y respuestas.

Además, en la unidad de búsqueda, se están desarrollando trabajos en tres rampas, con un avance acumulado de 354.9 metros, lo que representa el 68 % de la obra en su etapa inicial.

Esta área es clave en el proceso de localización de restos y evidencia, por lo que su progreso es especialmente significativo para las familias involucradas.

El Mando Unificado, conformado por diversas instituciones federales y estatales, ha reiterado su compromiso con la verdad, la dignidad y la transparencia.

Por ello, a través de informes periódicos, se mantiene una comunicación constante con los familiares, quienes han valorado la apertura y sensibilidad con la que se ha manejado el proceso.

Este avance representa un paso firme en el camino hacia la reparación histórica de una tragedia que marcó profundamente a la comunidad minera de Coahuila.

Las autoridades aseguran que continuarán trabajando con responsabilidad y respeto, hasta lograr el objetivo de recuperar e identificar a los 40 mineros restantes que aún están atrapados en Pasta de Conchos '.