Inseguridad golpea comercio local de Sabinas con robo de celulares

SABINAS, COAH.- La inseguridad volvió a golpear al comercio local de Sabinas, una ciudad conocida por su hospitalidad, tras registrarse un robo en un establecimiento de venta de celulares ubicado en plena zona centro.

El incidente fue reportado ante las autoridades policiacas, generando preocupación entre comerciantes y ciudadanos por el creciente número de delitos en áreas concurridas.

El encargado del local, identificado como Jonathan N, relató a las corporaciones que, fue alertado por un lavacoches, quien le informó vía telefónica que el cristal de la fachada del negocio estaba dañado. Ante el aviso, Jonathan se trasladó de inmediato al sitio para verificar lo ocurrido.

Al llegar al establecimiento, ubicado en Plaza Galerías, Local Uno, el encargado constató que habían sido sustraídos 16 teléfonos celulares de la marca iPhone, además de dos dispositivos Infinix, uno Motorola y otro Samsung. El monto total del robo aún no ha sido estimado, pero se presume que supera los cientos de miles de pesos.

Este nuevo hecho delictivo pone en evidencia la vulnerabilidad de los comercios en zonas céntricas, donde se espera mayor presencia policial. Vecinos y comerciantes han manifestado su inquietud ante la falta de vigilancia, especialmente durante las horas nocturnas, cuando ocurren la mayoría de estos atracos.

Dado lo ocurrido, elementos de la Fiscalía han iniciado una investigación para dar con los responsables, mientras se refuerzan los llamados a mejorar las estrategias de seguridad en Sabinas.

El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de implementar medidas más efectivas para proteger el patrimonio de los comerciantes y garantizar la tranquilidad de la comunidad.