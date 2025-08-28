Grave esposa del alcalde de Ramos Arizpe tras volcadura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Un accidente de tránsito de grandes dimensiones paralizó por horas la circulación en ambos sentidos de la carretera Saltillo–Torreón la tarde de este jueves, luego de que un tráiler perdiera el control y provocara un choque múltiple a la altura del kilómetro 20, en el tramo conocido como El Caracol.

Entre los seis lesionados que dejó el percance se encuentra Teresita Escalante Contreras, esposa del alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, quien fue trasladada de emergencia a un hospital privado en Saltillo con lesiones de consideración y en código rojo debido a su estado de salud.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, el tráiler de carga derrapó presuntamente debido al pavimento mojado, impactando contra dos vehículos, una camioneta Jeep y una Ford Expedition, esta última con las seis víctimas a bordo.

El fuerte impacto provocó que la Expedition, donde viajaba Teresita Escalante, saliera del camino y volcara aparatosamente hacia un vado.

Cuerpos de rescate, entre ellos Bomberos, Samu y Cruz Roja, acudieron de inmediato al sitio para brindar atención médica a los lesionados, tres de los cuales presentaban heridas graves. Todos fueron trasladados a distintos hospitales de la capital coahuilense.

El tráiler quedó atravesado sobre la carpeta asfáltica, lo que ocasionó el cierre total de la vialidad durante varias horas. Elementos de la Policía Estatal permanecieron en la zona hasta la llegada de la Guardia Nacional, que tomó el control del peritaje y las diligencias correspondientes.