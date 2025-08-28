Sesiona CONSEDE, fortalecen Seguridad y desarrollo en RC

Además, realizan la presentación formal del Mtro. Diego Garduño Guzmán, como delegado de la Fiscalía General del Estado en esta cuenca

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Teniendo como sede las instalaciones del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Agujita, se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Regional (CONSEDE), presidida por Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera.

En su intervención, la autoridad reiteró el llamado a seguir trabajando en unidad por la seguridad y el desarrollo de las familias que habitan en esta Cuenca.

En el marco de la sesión, se realizó la presentación formal del Mtro. Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, quien expuso las estadísticas más recientes en materia de índices delictivos, así como las acciones que se desarrollan en favor de la paz y la seguridad de la población.

Durante la sesión se presentaron intervenciones en materia de actividades cívicas y sociales, como la Cabalgata "Nos Une 2025", expuesta por Enrique Falcón Cepeda, y la Cabalgata Santo Domingo-Sabinas 2025, presentada por Julio Aguirre.

En representación de la sociedad civil participaron Anuar Yutani, Elmer Rocha García y Óscar Fuentes Yáñez, quienes refrendaron su compromiso de colaboración con las autoridades.

Asimismo, el Coordinador de Mejora en la Región Carbonífera, Lic. Federico Quintanilla Riojas, destacó las acciones sociales que se siguen implementando en la Cuenca en beneficio de las familias.

Finalmente, el Subsecretario Francisco Tobías Hernández declaró clausurada la reunión, agradeciendo la participación de todos los asistentes, exhortándolos a mantener el trabajo coordinado, tal como lo ha instruido el Gobernador del Estado, Ing. Manolo Jiménez Salinas.

En esta sesión de seguridad, se contó con la presencia de los alcaldes Laura Jiménez Gutiérrez del Municipio de Múzquiz; Federico Quintanilla Arana, alcalde de Progreso y Óscar Ríos Ramírez, alcalde de San Juan de Sabinas.

Además, estuvieron presentes funcionarios estatales y municipales: Mtra. Diana Aro Martínez, Subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera; Lic. Carolina Morales, Subsecretaria de Trabajo; Lic. Eleazar Villarreal, Subsecretario de Protección Civil; Lic. Karina Treviño Robles, Subsecretaria de Vinculación en la Región Carbonífera; Lic. Luisa Alejandra Santos, Subsecretaria de Fiscalización en la Región Carbonífera; Lic. Claudia Garza Iribarren, Coordinadora de Mejora en Sabinas; Lic. Juan Ferrer Nájera, Coordinador de Mejora en Progreso; Lic. Ulises Cárdenas, Coordinador de Mejora en San Juan de Sabinas; Lic. Diego González Picasso, Director de Desarrollo Social de Sabinas, en representación del alcalde José Feliciano Díaz Iribarren.

De igual forma, directivos de instituciones de educación superior de la región, como el Mtro. Félix Romo Martínez, director del CECyTEC San Juan de Sabinas; Dr. Sergio Villarreal Cárdenas, rector de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera; Dr. Juan Guajardo, director de la Escuela Superior de Ingeniería de San Juan de Sabinas; Mtra. Magdalena Borjón, subdirectora de la Escuela Normal Experimental de San Juan de Sabinas, en representación del director Mtro. Virgilio Nieto; Mtra. Fabiola Elguezabal, en representación del Dr. Santos de la Garza, director del Tecnológico de Múzquiz y como anfitrión el Dr. Luis Carlos Longares Vidal, director del Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Agujita.