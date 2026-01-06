Comerciantes ofrecen roscas en la ciudad durante el Día de Reyes

Con motivo del Día de Reyes, este 6 de enero las calles de la ciudad se llenaron de puestos dedicados a la venta de roscas, actividad que se observó en distintos puntos y que incluyó una notoria reventa del tradicional pan.

¿Cómo ocurrió la venta de roscas?

Durante la jornada, vendedores ambulantes aprovecharon la alta demanda para ofrecer roscas, lo que representó una fuerte competencia para las panaderías locales, especialmente por la presencia de productos revendidos.

La venta fue variada, ya que algunos comerciantes lograron colocar rápidamente su mercancía, mientras que otros registraron un movimiento más lento, sin presión por el horario para agotar el producto.

Detalles sobre la reventa de roscas

En varios puestos se apreciaron roscas de reventa provenientes de cadenas comerciales de reconocimiento nacional, las cuales cada año mantienen una alta demanda entre la población.

Se espera que la venta continúe incluso un día después, con el objetivo de que los comerciantes puedan terminar de ofrecer las roscas que no lograron vender durante la fecha principal.