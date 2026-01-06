Niños del Cabildo Infantil 2025 entregan juguetes en Nava

Nava, Coah.– La iniciativa ciudadana impulsada por las niñas y niños que integran el Cabildo Infantil 2025 se convirtió en una muestra de solidaridad y empatía durante el mes de diciembre, cuando se organizó una colecta de juguetes con la participación activa de la comunidad. La acción reflejó el compromiso social desde la infancia y el valor del trabajo en equipo.

Este día, los juguetes recolectados fueron entregados a niñas y niños de las colonias Cascajera y Nueva Sauceda, donde familias enteras recibieron con entusiasmo y gratitud este gesto que llevó alegría y sonrisas a los más pequeños. La jornada estuvo marcada por un ambiente de convivencia y unión comunitaria.

La colecta de juguetes fue un esfuerzo comunitario que unió a familias en Nava.

En esta noble iniciativa participaron Ángel Daniel Ramírez Bermea, sexto regidor infantil; Clemente Aarón Cano de León, décimo regidor infantil; Diego Antonio Mendoza Medina, secretario infantil, y Brayan Ramírez, noveno regidor infantil. La comunidad reconoció el esfuerzo colectivo, destacando que la solidaridad y la participación ciudadana pueden generar un impacto positivo real.