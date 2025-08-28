Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destaca con 76% de aprobación ciudadana

SALTILLO, Coahuila (28 de agosto de 2025) — El gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, alcanzó una aprobación ciudadana del 76 %, según los resultados más recientes de una encuesta realizada por la firma Poligrama. La encuesta evaluó la percepción pública del mandatario, quien inició su gobierno el 1 de diciembre de 2023.

Estos resultados lo consolidan como uno de los gobernadores mejor evaluados del país, lo cual se refleja en el ranking nacional en el que mantiene una posición destacada. Un análisis de LaEncuesta.mx colocaba a Jiménez ligeramente abajo, con un respaldo del 62.1 %, ubicándolo entre los cinco mandatarios estatales con mayor aprobación, superando incluso a figuras como Samuel García de Nuevo León.C

La encuesta de Poligrama se suma a los anteriores estudios en los que Manolo Jiménez figuró entre los primeros lugares. Por ejemplo, el sondeo de Statistical Research Corporation (SRC) del pasado 15 de agosto señaló una aprobación cercana al 66.5 %, colocándolo como el mandatario mejor evaluado en ese estudio.

Este amplio respaldo ciudadano coincide con los primeros 20 meses de su administración, marca por una intensa agenda en seguridad, desarrollo humano y programas sociales. Entre los proyectos destacó el despliegue de infraestructura, becas, mejoras sanitarias y fortalecimiento de la policía estatal, elementos que podrían estar detrás del sólido porcentaje de respaldo electoral.