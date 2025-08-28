iShop del Mall Paseo Monclova reabre tras robo

MONCLOVA, COAH. – La tienda iShop del Mall Paseo Monclova, que fue víctima de un robo durante la madrugada del pasado miércoles, reabrió sus puertas este jueves con normalidad, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del delito.

El delegado de la Fiscalía, Miguel Ángel Medina, informó que los encargados de la tienda presentaron la denuncia correspondiente y que las autoridades ya realizan las diligencias periciales y la revisión de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos. Hasta el momento, no se ha informado de personas detenidas.

Durante el robo, los delincuentes ingresaron por el cielo falso del establecimiento y sustrajeron siete teléfonos iPhone y una iPad, con un valor aproximado de 250 mil pesos. Al llegar el personal de la tienda el miércoles por la mañana, se encontraron con boquetes en el plafón y cables de las cámaras de seguridad cortados, evidenciando la forma planeada en que se llevó a cabo el atraco.

Fuentes cercanas al Mall indicaron que, aunque sí hay guardias de seguridad en la plaza, son muy pocos para la totalidad de establecimientos. La vigilancia en el mall se mantiene, pero los comerciantes señalan que la distribución del personal puede dejar áreas vulnerables.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier información que pueda ayudar en la investigación, mientras continúan los peritajes y la revisión de imágenes captadas por cámaras tanto internas como externas del mall. Por su parte, la tienda iShop reanudó sus actividades con normalidad y se mantiene a disposición de sus clientes.