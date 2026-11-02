Llenan familias los panteones de Cinco Manantiales para recordar a sus seres queridos

NAVA, Coahuila - Desde temprana hora, familias de Nava y de los municipios de la región Cinco Manantiales acudieron a los panteones para visitar las tumbas de sus seres queridos durante la celebración del Día de Muertos, una tradición en la que los recuerdos, las flores y las ofrendas mantienen presente la memoria de quienes ya fallecieron.

Personas de distintas edades llegaron a los camposantos con arreglos florales y otros detalles para adornar las sepulturas, además de dedicar un momento a recordar las experiencias compartidas con sus familiares.

Para muchos, la fecha también representó una oportunidad de reunirse y conservar una costumbre que se transmite de generación en generación.

Actividad Comercial en el Día de Muertos

La afluencia de visitantes también favoreció la actividad comercial en los alrededores de los cementerios, donde vendedores de la región instalaron puestos de flores, antojitos mexicanos y otros productos para atender a las familias y aprovechar la jornada.

Entre muestras de cariño, recuerdos y convivencia, los panteones de Cinco Manantiales volvieron a convertirse en puntos de encuentro para quienes mantienen viva la tradición de honrar a sus seres queridos.