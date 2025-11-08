Volcadura en la carretera Morelos–Nava deja una mujer lesionada

Morelos, Coahuila.– Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos atendieron este viernes la volcadura de un automóvil Chevrolet Aveo rojo, modelo 2016, ocurrida sobre la carretera Morelos–Nava, a la altura de la curva conocida como la antigua "EckoDisco".

El vehículo era conducido por Ana Cristina Barrón Olivares, de 34 años y originaria de Nava, Coahuila, quien resultó policontundida, presentando dolor en el brazo izquierdo, dolor de cabeza y crisis nerviosa. La mujer fue trasladada al Hospital del IMSS de Nava para su valoración médica.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora viajaba sola al momento del percance y habría perdido el control del vehículo al tomar la curva a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y reducir la velocidad en esa zona, considerada de alto riesgo debido a sus curvas pronunciadas.