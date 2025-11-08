Contactanos
Coahuila

Volcadura en la carretera Morelos–Nava deja una mujer lesionada

La conductora perdió el control del vehículo al tomar una curva a exceso de velocidad; fue trasladada al IMSS de Nava para su valoración médica.

Por Alberto Ibarra Riojas - 08 noviembre, 2025 - 11:14 a.m.
Volcadura en la carretera Morelos–Nava deja una mujer lesionada

Morelos, Coahuila.– Elementos de Protección Civil y Bomberos de Morelos atendieron este viernes la volcadura de un automóvil Chevrolet Aveo rojo, modelo 2016, ocurrida sobre la carretera Morelos–Nava, a la altura de la curva conocida como la antigua "EckoDisco".

El vehículo era conducido por Ana Cristina Barrón Olivares, de 34 años y originaria de Nava, Coahuila, quien resultó policontundida, presentando dolor en el brazo izquierdo, dolor de cabeza y crisis nerviosa. La mujer fue trasladada al Hospital del IMSS de Nava para su valoración médica.

Placeholder

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora viajaba sola al momento del percance y habría perdido el control del vehículo al tomar la curva a exceso de velocidad, lo que provocó la volcadura.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución y reducir la velocidad en esa zona, considerada de alto riesgo debido a sus curvas pronunciadas.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados