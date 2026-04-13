Nueva volcadura en la Carretera 57 reaviva preocupación por tramo peligroso

NAVA, COAH. – Una nueva volcadura registrada la tarde de este lunes en la Carretera Federal 57 volvió a encender las alertas entre automovilistas, quienes consideran este tramo como uno de los más riesgosos de la región, particularmente en la zona del puente de Río Escondido.

El percance ocurrió alrededor de las 13:51 horas, cuando una camioneta color azul, conducida por Ivón Michel Rodríguez González, de 30 años, perdió el control al subir el puente en el tramo Nava–Piedras Negras. La unidad salió de la carpeta asfáltica y, con suficiente inercia, brincó la barrera metálica de contención hasta terminar volcada fuera del camino.

En el vehículo también viajaba Héctor Javier Martínez Flores, de 45 años, ambos con domicilio en la colonia Jardines del Sur, en Allende. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron lesiones de gravedad, quedando el saldo en daños materiales considerables.

El accidente ocurrió en la tarde del lunes, generando preocupación entre automovilistas.

Elementos de Protección Civil, Bomberos, Mando Coordinado Policial y la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar el peritaje. Sin embargo, ciudadanos insisten en que estos hechos no son aislados, sino reflejo de condiciones deficientes en la carretera, donde la falta de mantenimiento, señalización adecuada y medidas preventivas continúan poniendo en riesgo a quienes transitan por esta vía.

A pesar de la magnitud del percance, no se reportaron lesiones graves en los ocupantes.

Los automovilistas que transitan por la carretera Federal 57 han expresado su preocupación por la falta de seguridad en este tramo, que ha sido escenario de varios accidentes en el pasado. La comunidad local ha solicitado a las autoridades que se tomen medidas para mejorar la señalización y el mantenimiento de la vía, con el fin de prevenir futuros incidentes.

Ciudadanos piden mejoras en la carretera, citando falta de mantenimiento y señalización.

La situación en la carretera Federal 57 es un tema recurrente entre los habitantes de la región, quienes consideran que la inacción de las autoridades ha contribuido a que estos accidentes sigan ocurriendo. La comunidad espera que este último incidente sirva como un llamado de atención para que se implementen cambios necesarios que garanticen la seguridad de todos los que transitan por esta importante vía.