Empresas de la región Implementan estrategias para mantener empleos

Ante los ajustes que realiza la empresa Maxion y otras compañías de la región, el Presidente de Coparmex Monclova, señaló que las empresas están implementando todas las estrategias posibles para continuar su operación ante la complicada situación económica que enfrenta el sector y conservar las fuentes de empleo.

El recorte de personal que se realizó en Maxion y la posibilidad del paro de labores durante el mes de septiembre, se suma a las acciones que han realizado el resto de las empresas de la región ante el panorama adverso que enfrentan, tras la incertidumbre por la aplicación de los aranceles.

Mario Coria Rohell, señaló que las empresas están haciendo todo lo necesario para continuar operando y afectar lo menos posible la plantilla laboral, sin embargo en ocasiones se tienen que hacer este tipo de ajustes.

Mencionó que se mantiene una estrecha comunicación con directivos de las empresas y con gente del área de recursos humanos, quienes comentan que se está haciendo todo lo posible por mantenerse a pesar de la reducción de pedidos.

"Lo que vemos es que están haciendo los ajustes que tienen que hacer para evitar el cierre de las empresas, en ocasiones es necesario despedir 70 trabajadores, pero a lo mejor la siguiente semana, llega un pedido importante y se recontratan a 110".

Señaló que este tipo de movimientos son normales dentro de las empresas, con aranceles o sin ellos, con pandemia o sin ella, sin embargo mencionó que en esta ocasión se hacen más visibles, dado a que es un fenómeno generalizado.

"Cuando hay menos pedidos, se hacen ajustes inmediatos para no cerrar. En este momento se nota más porque se ha masificado, lo importante es que las compañías buscan mantener fuentes de empleo, aunque haya rotación constante".

Coria Rohell reconoció que la situación se mantendrá complicada en lo que resta del año, aunque confió en que el último trimestre pueda haber una ligera recuperación.

Al ser cuestionado sobre un posible cierre de empresas, mencionó que no se cuenta con información al respecto, aunque admitió que es una posibilidad que siempre se mantiene latente.