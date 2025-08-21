Catean domicilio en Nava; aseguran droga y detienen a presuntos implicados

NAVA, COAH. – Elementos del Mando Coordinado de Nava, en colaboración con la Policía del Estado, la Agencia de Investigación Criminal y la SEDENA, ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Colonia del Valle, donde localizaron droga conocida como cristal y hierba verde con características de mariguana.
Durante el operativo, que se realizó cerca de la una de la madrugada, se reportó la detención de personas presuntamente vinculadas al delito. Los estupefacientes fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, para que la Fiscalía General de Justicia continúe con las investigaciones correspondientes.
Las autoridades no descartaron que el inmueble funcionara como punto de distribución en la zona. La movilización sorprendió a los vecinos, quienes presenciaron la llegada de al menos 10 unidades que rodearon el domicilio.
Algunos habitantes señalaron que ya habían notado movimientos sospechosos en el lugar desde hace tiempo, lo que generaba creciente preocupación por la seguridad en la colonia.