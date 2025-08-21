Catean domicilio en Nava; aseguran droga y detienen a presuntos implicados

NAVA, COAH. – Elementos del Mando Coordinado de Nava , en colaboración con la Policía del Estado , la Agencia de Investigación Criminal y la SEDENA , ejecutaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la Colonia del Valle , donde localizaron droga conocida como cristal y hierba verde con características de mariguana .

Durante el operativo, que se realizó cerca de la una de la madrugada , se reportó la detención de personas presuntamente vinculadas al delito. Los estupefacientes fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común , para que la Fiscalía General de Justicia continúe con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no descartaron que el inmueble funcionara como punto de distribución en la zona. La movilización sorprendió a los vecinos, quienes presenciaron la llegada de al menos 10 unidades que rodearon el domicilio.