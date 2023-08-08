Choca a taxista por descuidado

Acuña, Coah.- Se registra un accidente automovilístico sobre el libramiento Sur Poniente cruce con la calle Acatlán entre dos vehículos Beat, que arrojó sólo daños materiales.

Tránsito Municipal al momento de tomar conocimiento, indicó que el conductor responsable fue José Luis Monárrez Guima de 38 años quién no respetó el señalamiento preferencial.

El responsable manejaba un vehículo Chevrolet Beat 2019 en color azul, con placas del estado de Coahuila, mientras la parte afectada es un Chevrolet Beat habilitado como taxi modelo 2010, sólo que en color blanco, conducido por José Luis Rosas Martínez de 65 años.

Los oficiales que tomaron conocimiento invitaron a los responsables a que llegaran a un acuerdo, tomando en cuenta que no hubo personas lesionadas, para evitar ser turnados ante el ministerio público especializado en asuntos viales.