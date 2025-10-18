Dos policías heridos tras enfrentamiento con civiles armados en la zona norte de Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos elementos de la Policía Estatal de Coahuila resultaron heridos tras un enfrentamiento armado con civiles ocurrido la madrugada de este sábado en una zona rural cercana al municipio de Hidalgo, informó el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez.

El funcionario detalló que el ataque se registró alrededor de las 4:30 horas, cuando los agentes realizaban un patrullaje de rutina en una brecha ubicada en los límites entre Coahuila y Nuevo León. Durante el recorrido, detectaron una camioneta blanca tipo pick up, similar a la reportada por el Ejército tras una agresión a personal militar el pasado jueves.

Al notar la presencia policial, los ocupantes del vehículo abrieron fuego, lo que desencadenó una persecución y un intercambio de disparos. Como resultado, dos agentes estatales resultaron lesionados: uno con una herida en la pierna, y otro con lesiones en el rostro y el tobillo. Uno de ellos fue trasladado vía aérea a un hospital en Saltillo, donde se reporta fuera de peligro.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron tres armas largas, cartuchos útiles y la camioneta blanca utilizada por los agresores. Sin embargo, no hubo detenidos, ya que los sujetos armados lograron escapar entre la maleza.

El fiscal indicó que se desplegaron dos helicópteros para realizar reconocimientos aéreos y coordinar las labores de búsqueda en la región.

Con este hecho, suman tres enfrentamientos armados en menos de 72 horas en la zona norte de Coahuila, donde las fuerzas estatales y federales mantienen operativos de vigilancia permanente por tierra y aire.