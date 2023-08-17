Envían al Cereso a “La Jeringa”

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la detención de Juan Emilio “N” de 40 años, alias “La Jeringa”, por el delito de robo en cuantía menor y tras una orden de aprehensión en su contra.

El arresto de este sujeto se dio sobre las calles Casillas y Libertad de la colonia Porvenir, cuando fue visto por los uniformados, ya que tenía una orden en su contra, la cual fue girada por un juez en materia penal del sistema acusatorio y oral de Ciudad Acuña.

Fue trasladado al Cereso de Piedras Negras donde estará a la espera de su primera audiencia para determinar su situación legal.