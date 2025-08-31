Universidad Autónoma de Coahuila ofrece formación en 5 idiomas adicionales

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) incrementará su oferta académica en el Centro de Idiomas de la Unidad Norte con la incorporación de francés, italiano, chino, japonés y alemán. Como parte del compromiso del Rector Óscar Pimentel, se incrementará la oferta dentro del Centro de Idiomas para la formación de profesionistas con las habilidades necesarias ante la llegada de nuevas empresas a la región. "Era un compromiso que hizo nuestro rector, el ingeniero Pimentel, de buscar más idiomas para ayudar a lo que se pueda venir a Monclova y la región. El alcalde ha señalado que se busca la llegada de empresas de diferentes nacionalidades, por lo que nos preparamos con los idiomas más adecuados o más solicitados en este caso". Luis Carlos Talamantes, coordinador de la Unidad Norte, indicó que además de inglés, ya se ofrece francés, italiano, chino, japonés y alemán, considerados los de mayor utilidad en la región. "Estamos para ayudar, estamos para dar y tener todos los idiomas posibles que se requieran en la región para abastecer de personal a las empresas o a las personas que quieran o que deseen aprender alguno". El coordinador informó que se estiman grupos de 15 alumnos, pero se podría incrementar los espacios en caso de que se tenga una mayor demanda, ya que cuentan con salones y docentes suficientes. Indicó que a partir de esta semana iniciarán con las clases, pero aún se pueden incluir si alguien está interesado.