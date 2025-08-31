78 Mil Estudiantes Regresan a las Aulas en el Inicio del Ciclo Escolar 2025

Entre risas, llantos y el bullicio propio del regreso a las aulas, este lunes da inicio el ciclo escolar 2025-2026, con el retorno de más de 78 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en la región Centro.

Tras más de mes y medio de vacaciones, miles de menores vuelven este lunes a los salones de clases, con la gran ilusión de reencontrarse con sus amigos, conocer a sus maestros y, en algunos casos, enfrentar la experiencia de ingresar a una nueva institución.

"Los niños ya estaban listos para regresar; es un inicio de clases con entusiasmo, aunque también con retos".

El director de Servicios Educativos de la región Centro, Abraham Segundo González, recordó que algunos planteles tuvieron que enfrentar daños previos al arranque de clases, situación que ya se está atendiendo.

La primaria Apolonio M. Avilés y el jardín de niños Amparo Pape de Benavides reportaron robos de cableado eléctrico y afectaciones a la infraestructura, con pérdidas superiores a los 20 mil pesos.

Mientras tanto, en la mayoría de los planteles se iniciarán las clases de manera normal con un ambiente de emoción entre los menores, que con mochilas nuevas y nuevos uniformes regresan a las aulas.