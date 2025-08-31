Negociaciones en Curso: Valor del Inmueble y Mantenimiento del Edificio

A poco más de una semana de haberse puesto en venta el Salón de Pensionados, ya se tuvo el primer acercamiento con personas interesadas en adquirir el inmueble, así lo informó el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS. Victoriano Aguirre Reséndiz, indicó que durante esta semana se ha tenido alrededor de 5 o 6 llamadas de personas que han preguntado sobre el edificio, así como algunas otras que lo han hecho de manera presencial. El interés que se ha demostrado en tan sólo unos días, genera la confianza de que se pueda concretar la venta este mismo año. Sin embargo, señaló que uno de los temas con los que se han topado, es el tema del valor del inmueble, valuado en 10 millones de pesos, por lo que el día de ayer se autorizó en la asamblea que se pueda bajar el precio como parte de las negociaciones. "Ahorita se aprobó que se pueda "regatear" y bajar el precio para obtener un buen acuerdo y concretar la venta con un resultado favorable para los socios y para quien esté interesado en adquirir el edificio". Al cuestionar sobre quienes han sido los interesados, señaló que no tiene información, si son particulares, autoridades, negocios, esto se dará a conocer una vez que se tenga algún avance en las negociaciones. Señaló que por su parte, los comerciantes se comprometieron a realizar un mantenimiento al edificio y mantenerlo en buenas condiciones para mejorar su imagen. En otro punto, la asamblea también acordó que en caso de no lograrse la venta en este año, los socios deberán cubrir sus cuotas de noviembre y diciembre para mantener sus derechos dentro de la organización. "Si no pagan en noviembre y diciembre, el primero de enero ya no serán socios. Es un acuerdo de asamblea, de acuerdo con el estatuto, para que tengan vigentes sus derechos", advirtió el presidente de la asociación. La decisión final sobre la venta recaerá en la asamblea, la cual deberá aprobar cualquier oferta que presente el abogado negociador. "Esto ya no tiene vuelta de hoja, porque son acuerdos de asamblea", subrayó Aguirre Reséndiz.