Más de 500 jóvenes celebran la Carrera de la Juventud 5K en Monclova

Con la participación de más de 500 jóvenes monclovenses, directores de diversas instituciones educativas y ciudadanos, el Gobierno Municipal de Monclova, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, en coordinación con el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, se llevó a cabo este domingo la Carrera de la Juventud 5K, como parte de las actividades del Mes de la Juventud.

El evento tuvo como objetivo fomentar la convivencia, la disciplina y los hábitos saludables entre las y los jóvenes de la Región Centro-Desierto, consolidando espacios para el desarrollo integral de la juventud. Para esta carrera se entregaron 300 kits gratuitos a los primeros inscritos y se otorgaron premios especiales a los ganadores, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social y el ICOJUVE.

El alcalde Carlos Villarreal destacó la importancia de fortalecer el deporte y la integración de las y los jóvenes. "Hoy celebramos a nuestra juventud, nos llena de orgullo ver a los jóvenes reunidos participando con entusiasmo y compartiendo este espacio. Seguiremos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con el ICOJUVE para crear más oportunidades que impulsen el deporte, la convivencia y el desarrollo integral de nuestros jóvenes", señaló el edil.

Por su parte, el titular de ICOJUVE, Iván Terashima, invitó a las y los jóvenes de Monclova y la región a seguir sumándose a este tipo de actividades. "Agradecemos al alcalde Carlos Villarreal por ser un aliado permanente en la creación de espacios como esta carrera, que fomentan la integración familiar, los hábitos saludables y la construcción de un mejor futuro para todos".

En el arranque de la carrera estuvieron presentes: Octavio Grimaldo, director de Desarrollo Social; Enrique Mancha, director de Juventud en Monclova; la regidora de Atención a la Juventud, Ana María Osoria; la coordinadora de Mejor en Monclova, Esra Cavazos, así como directores del Ayuntamiento.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para seguir impulsando espacios de desarrollo, deporte y convivencia para la juventud coahuilense.