Hallan sin vida a hombre en la colonia El Paraíso, en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un hombre de 30 años, identificado como Leonardo Daniel Ríos González, fue encontrado sin vida el sábado en su vivienda ubicada en la colonia El Paraíso, en un hecho que autoridades investigan como posible suicidio.

El hallazgo se produjo luego de que su hermana acudiera a buscarlo tras varios días sin tener noticias de él. La mujer relató que encontró a su hermano en el baño, con un alambre a su costado y parte del mismo sujeto a una protección de la ventana.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, mientras que elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía del Estado realizaron las diligencias correspondientes.

Familiares informaron que Leonardo Daniel atravesaba un periodo de depresión debido a la falta de empleo, situación que podría haber influido en su decisión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicará la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares para los servicios funerarios.