Supera récord el 'Croquetón'

Monclova, Coah.- La Presidencia Municipal de Monclova, en coordinación con el INSUNTE, logró un éxito sin precedentes en la cuarta edición del 'Croquetón', un evento de concientización y acopio realizado en la Plaza Principal. Este año marcó la primera ocasión en que dependencias municipales, como la Dirección de Juventud, representada por el Ing. Enrique Mancha, y el Centro de Bienestar Animal, a cargo de su directora Aniela Flores Verduzco, se involucraron directamente, superando las expectativas de colecta y asistencia.

El evento, que combinó la solidaridad con un concurso de disfraces, superó récords anteriores, recolectando entre 1,340 y 1,350 kilogramos de croquetas, además de 420 kilogramos de arena para gato. La participación ciudadana fue notable, mostrando una creciente concientización en la lucha contra el maltrato animal. "Creo que se consiguió un éxito aún mayor que el que se ha tenido en años anteriores", afirmó la Directora Flores Verduzco. Todo lo acopiado será destinado al Centro de Bienestar Animal y se canalizará a diferentes rescatistas y fundaciones de la región, fortaleciendo la red de apoyo para los animales sin hogar.

Además de la colecta masiva, el evento social incluyó un concurso de disfraces con gran afluencia. Se otorgaron premios a tres perros y un gato ganadores, consistentes en consumos donados por patrocinadores, incluyendo la cadena de restaurantes Boruca. La titular de Bienestar Animal destacó que, más allá de la competencia, estos eventos son fundamentales para la concientización ciudadana. "Creo que vamos cada vez mejor en estos eventos de concientización contra el maltrato animal", agregó.

El Centro de Bienestar Animal no solo mira hacia atrás para celebrar este triunfo solidario, sino que mantiene sus esfuerzos enfocados en su estrategia principal: la esterilización. Se sigue impulsando la campaña de esterilización con aportación voluntaria, bajo la convicción de que es "el único método ético, humano, permanente y eficaz para contrarrestar la sobrepoblación de animales sin hogar". Adicionalmente, el Centro se sumará a las festividades locales de Día de Muertos con su altar para animales de compañía mañana a las 6:00 de la tarde y con su participación en el desfile de altares en las plazas del centro el viernes, en colaboración con la Dirección de Arte y cultura

