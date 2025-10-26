Suspenderán transporte en "Halloween"

Monclova, Coah. – Ante los incidentes registrados en años anteriores durante las celebraciones de Halloween, el transporte público de la ciudad suspenderá su servicio a más tardar a las 6:00 de la tarde este 31 de octubre, con el propósito de prevenir daños a las unidades y garantizar la seguridad de choferes y usuarios.

El dirigente de la ruta Directo, Daniel Perez, informó que esta medida fue acordada por representantes de las siete rutas que operan en Monclova, luego de realizar un sondeo entre los concesionarios. Explicó que el año pasado varios camiones sufrieron daños debido a que jóvenes —e incluso adultos— lanzaron huevos y objetos contra las unidades, lo que generó gastos de reparación y puso en riesgo a los conductores.

"Decidimos no arriesgarnos este año. Ya hemos visto que andan jóvenes apedreando automóviles y no queremos que algo así pase con los camiones", comentó Daniel, al destacar que el servicio se ofrecerá únicamente hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde, dependiendo de cada ruta.

La medida busca evitar actos vandálicos y proteger tanto al personal del transporte como a los usuarios que diariamente dependen de este servicio. Autoridades municipales no han emitido aún una postura sobre posibles operativos de vigilancia para esa noche, considerada de alta movilidad en distintos sectores de la ciudad.