Iría Coahuila de nuevo en alianza

A pesar de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, aseguró este fin de semana que el partido no irá en alianza con otras fuerzas políticas tras la renovación interna que se busca del partido, en Coahuila no se descarta una posible alianza para las elecciones del próximo año.

El mensaje del dirigente nacional de Acción Nacional llama a los panistas a una renovación y trabajar en conjunto para recuperar la confianza de la gente, con el mensaje claro de que la única alianza será con la ciudadanía.

Al respecto, la presidenta del PAN en Monclova, Ana Osoria mencionó que es un tema que se analizará conforme se acerque el proceso, en conjunto con el Comité Estatal se tomará la decisión una vez que se evalúen los escenarios políticos y se escuche a la militancia.

Informó que el tema de la elección para Diputados Locales que se llevará a cabo en Coahuila en el 2026, aún no se menciona, pero se trabaja en las mesas para valorar si es necesario o no y si irán en alianza.

Sin embargo, la dirigente local indicó que el PAN se prepara para ser una opción sólida para el electorado, sin depender de una alianza.

"Nosotros no podemos estar esperanzados a una respuesta de si va a haber o no alianza. Por eso estamos trabajando para poder ser una opción viable para el ciudadano, ya sea con o sin alianza", explicó.

La dirigente del PAN señaló que el llamado del líder nacional es un llamado a fortalecer la estructura del partido y a mantener la cercanía con la ciudadanía, más allá de los acuerdos políticos.

"El mensaje de Jorge (Romero) fue fuerte sobre las alianzas, pero el objetivo que yo le di es que nosotros como panistas no tenemos que estar esperando si habrá o no alianza, siempre hemos trabajado por el bien de los ciudadanos, y ese debe ser nuestro principal objetivo: trabajar y poner en alto el nombre de Acción Nacional", sostuvo.

Reconoció que la elección de diputados locales "está a la vuelta de la esquina", y confió en que pronto habrá una resolución definitiva por parte del Comité Directivo Estatal y de la dirigencia nacional.