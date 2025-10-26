Desmantelan fiesta clandestina de Halloween en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una fiesta clandestina organizada por menores de edad fue desmantelada durante la madrugada del sábado, cuando elementos de la Policía Municipal sorprendieron a unos 50 adolescentes consumiendo bebidas alcohólicas en una quinta ubicada en la colonia San Francisco.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 02:00 horas, luego que vecinos reportaron escándalos y música a alto volumen provenientes de una quinta localizada en el cruce de las calles Campeche y San Miguel.

Al arribar al sitio, los oficiales de la unidad 215 confirmaron que se trataba de una celebración tipo Halloween, donde la mayoría de los asistentes eran menores de edad y dos jóvenes se encontraban en la puerta, cobrando la entrada.

Fuera del inmueble, los uniformados se entrevistaron con dos jóvenes identificados como Carlos "N", de 16 años, y Alex "N", de 17, quienes aseguraron ser los organizadores del evento.

Ambos adoptaron una actitud desafiante y se mostraron agresivos ante la presencia de los policías.

Trascendió que Carlos "N" confesó que su padrastro, Miguel Muñoz, le había ayudado a rentar la quinta y que incluso estaban cobrando la entrada a los asistentes.

Cuando los agentes intentaron ingresar al lugar, los adolescentes comenzaron a lanzar amenazas, por lo que fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública de donde fueron turnados al Ministerio Público Especializado en Adolescentes por el cargo de amenazas y lo que resulte.

Inspectores de Alcoholes también acudieron al sitio y procedieron a clausurar la quinta, debido a que se permitió el consumo de bebidas embriagantes entre menores de edad.