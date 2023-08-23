Identifican cuerpo hallado en acequia

Ciudad Acuña, Coah.- Fue identificado el hombre localizado sin vida al ahogarse en un canal ubicado en el poblado de San Carlos el pasado 8 de agosto.

En vida respondía al nombre de Juan Fernando Fernández Vázquez de 53 años,oriundo de Ciudad Acuña y fue identificado por uno de sus hijos de nombre Juan Manuel Fernández.

De acuerdo a los resultados de la necropsia de ley, revelaron que murió por asfixia por sumersión y no presentaba huellas de violencia, por lo que al ser identificado fue entregado a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura.

Juan Fernando fue encontrado sin vida en un canal por una persona que pasaba casualmente por este lugar, y desde esa fecha se encontraba en la morgue en calidad de desconocido, hasta que su hijo lo reconoció y reclamó el cuerpo ante la Delegación Norte 2.