Identifican cuerpo hallado en acequia

Después de una semana de estar como desconocido en la Semefo, se logró reconocer a quien en vida respondía al nombre de Juan Fernando Fernández Vásquez.

Alfonso Rodríguez
Por Alfonso Rodríguez - 23 agosto, 2023 - 09:56 a.m.
Lo identifica su propio hijo en la morgue de esta frontera.

Ciudad Acuña, Coah.- Fue identificado el hombre localizado sin vida al ahogarse en un canal ubicado en el poblado de San Carlos el pasado 8 de agosto.

En vida respondía al nombre de Juan Fernando Fernández Vázquez de 53 años,oriundo de Ciudad Acuña y fue identificado por uno de sus hijos de nombre Juan Manuel Fernández.

De acuerdo a los resultados de la necropsia de ley, revelaron que murió por asfixia por sumersión y no presentaba huellas de violencia, por lo que al ser identificado fue entregado a sus familiares para que le dieran cristiana sepultura.

Juan Fernando fue encontrado sin vida en un canal por una persona que pasaba casualmente por este lugar, y desde esa fecha se encontraba en la morgue en calidad de desconocido, hasta que su hijo lo reconoció y reclamó el cuerpo ante la Delegación Norte 2.

