Propietarios buscan compradores: hoteles en venta en zona centro de Monclova

Ante la falta de actividad económica y turística en la localidad, existen al menos dos hoteles de Monclova que están a la venta debido a la falta de rentabilidad, en medio de un mercado inmobiliario contraído.

Armando de la Garza Gaytán, Secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, externó que la situación económica en la región genera un impacto negativo en la actividad de los hoteles, los cuales mantienen un bajo porcentaje de ocupación.

El mes de agosto cerró con un promedio del 35 % de ocupación en Monclova, el más bajo de todo el estado y con tarifas que no han tenido ajustes durante los últimos años en la localidad.

Esto ha llevado a propietarios de algunos hoteles a tratar de venderlos debido a los gastos de operación que representan.

Aunque no mencionó los nombres, indicó que hay dos hoteles ubicados en la zona centro de Monclova que están a la venta, uno en operaciones y otro que está fuera de operaciones pero prácticamente listo para operar."En el tema de los hoteles no se puede realizar una venta abierta porque esto afecta lo que es la plusvalía, sin embargo los dueños nos han manifestado su interés por vender y buscar un cliente".

Uno de los hoteles ofertados tiene un valor de 35 millones de pesos, mientras que el otro es valuado en 70 millones de pesos, sin embargo indicó que el valor de los bienes raíces en Monclova se encuentra colapsado, por lo que se ofrece hasta un 60 % del valor de la propiedad.

Señaló que la situación ha obligado a los hoteles a cerrar pisos, por lo que actualmente operan con un 40 o 50 % de las habitaciones, y aun así, no logran ocupar todas las habitaciones.

Indicó que, al igual que estos hoteles, hay otros dos en la privada Cuauhtémoc que también están interesados en vender, y la mayoría de los moteles están en la misma situación ante la falta de actividad.