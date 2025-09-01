Propuesta de mediación en caso de fraude a David López

El juicio por fraude en contra de Ricardo Emmanuel N dentro de la causa penal 78/2022, fue diferido luego de que la jueza a cargo del caso propusiera a las partes buscar una salida alterna al conflicto.

El acusado enfrenta cargos por presuntamente defraudar con 326 mil pesos a David López, víctima en este proceso penal.

La audiencia de juicio estaba programada para iniciar este lunes, sin embargo, debido a la falta del principal testigo de la parte acusadora y a que la defensa no presentó pruebas contundentes para demostrar la inocencia de su representado, se determinó enviar el caso al área de mediación del Poder Judicial del Estado.

La cita para la mediación fue agendada para el próximo 4 de septiembre a las 13:00 horas. En caso de que no se logre un acuerdo entre las partes, el juicio formal dará inicio el 15 de septiembre a las 9:30 de la mañana, según lo instruido por la autoridad judicial.

El señalamiento de fraude por más de 300 mil pesos ha mantenido el caso en observación desde 2022, y esta podría ser la última oportunidad para evitar un juicio oral, mediante una solución anticipada que repare el daño y cierre el conflicto de manera voluntaria.