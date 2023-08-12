Incendia troca y sale huyendo

Acuña, Coah.- Un sujeto, no identificado por el momento, incendió un automóvil que se encontraba estacionado en el fraccionamiento Las Aves, sin embargo, fue captado en una cámara de vigilancia cercana por lo que las autoridades ya están en su búsqueda .

Los hechos se registraron en los primeros minutos del viernes en las afueras de una vivienda de la calle Chorlo del fraccionamiento citado, donde el vehículo incendiado de manera intencional es de la marca Dodge Journey modelo 2017 en color gris.

La afectada Luz “N” de 21 años, manifestó que en los primeros 15 minutos de este día le avisaron que su automóvil se estaba incendiando solicitando el apoyo de Bomberos, quienes controlaron la situación, sin embargo, terminó en pérdida total.

Las autoridades inspeccionaron las cámaras de video donde se aprecia que un masculino llegó al lugar a bordo de una van en color blanco y prende fuego al vehículo, para luego darse a la huida.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Seguridad Pública del mando coordinado para tomar conocimiento de los hechos los cuales empezaron con la cacería del sujeto responsable.