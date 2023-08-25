Rescatan 3 vehículos que quedaron varados

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de la Policía Civil Coahuila bajo el mando del comandante Alfonso Salas realizaron el apoyo a ciudadanos tras la lluvia que se registraron en la ciudad, la noche del martes.

Los uniformados realizaron recorridos por diferentes partes de la ciudad, sacando a familias que se quedaron varados, y logrando arrastrar las unidades para que llegaran a sus viviendas.

Afortunadamente solo se reportaron vehículos varados sin pérdidas humanas que lamentar, tras el reporte hecho por parte de las corporaciones policiacas y de Protección Civil.