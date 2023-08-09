Se coordinan Fiscalías para esclarecer asesinato

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las delegaciones de la región norte 01 y 02 trabajan en coordinación para poder lograr el esclarecimiento del homicidio ocurrido en el municipio de Zaragoza, Coahuila el fin de semana.

El delegado de la Fiscalía de la región norte 01, Víctor Gerardo Rodríguez, señaló que el personal de esta Fiscalía tomó conocimiento de los hechos, debido a que el cuerpo del hoy occiso arribó a un nosocomio de la ciudad sin signos vitales, entrevistando a los familiares de la persona cuando llegaron a la sala de urgencias.

Señaló que en cuanto las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos, serían los elementos de la Fiscalía de Ciudad Acuña quienes continúen con las indagatorias correspondientes.

“Tomamos conocimiento por un aviso de un nosocomio de la ciudad del ingreso de una persona lesionada con signos de violencia, se tomó conocimiento, los hechos ocurrieron en el municipio de Zaragoza, este municipio le compete a la Fiscalía de la región norte 02, con los que se trabajó en coordinación, y serán ellos quienes han de llevar las investigaciones”.

Cabe mencionar que las primeras investigaciones y con base a la declaratoria de la actual pareja del fallecido, señaló que la persona había salido a comprar comida para cenar y que lo había encontrado tirado en una de las calles de esa ciudad, señalando que el occiso tenía problemas con su anterior pareja, a quien responsabilizó de ser la probable responsable de haberlo mandado golpear.