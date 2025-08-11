Denuncia presunto intento de secuestro en servicio de "raids"

SALTILLO, COAH.- Un usuario de la red de Facebook alertó sobre un presunto intento de secuestro por parte de un sujeto que ofrecía un supuesto servicio de "raid", un sistema que se ha vuelto frecuente para viajar en autos a menor costo en comparación a los precios que de los autobuses de pasajeros en las centrales.

Carlos relató en un post que hace algunos días, viajó a la ciudad de Saltillo y decidió buscar este medio de transporte en Soriana San Isidro, ubicado al norte de la ciudad y que es un punto conocido para que los "raids" recojan pasajes.

"Mientras estaba en el estacionamiento esperando la unidad, se me acercó un hombre de aproximadamente 55 años, tez morena, calvo, con lentes de aumento y de estatura media. Me ofreció el viaje diciendo que solo llevaba a una pasajera más: una joven de unos 18 a 20 años, tez morena y delgada. Acordamos el precio y me subí a su Jetta Clásico gris (modelo 2012-2014 aprox.). La joven se sentó adelante y yo en el asiento trasero", relata la víctima.

Así mismo, Carlos señala: "Al principio todo parecía normal, pero pronto noté cosas extrañas, parecía que ellos ya se conocían y sus respuestas a mis preguntas no eran convincentes. Después de un rato, un olor muy fuerte, similar a acetona, pero más penetrante, empezó a llenar el carro. Me mareé casi de inmediato y noté que el conductor llevaba su ventana abajo. Bajé la mía para respirar, lo que no les agradó; he incluso empecé a lanzar manotazos externando mi molestia".

El joven explica: "Instintivamente saqué la cabeza para tomar aire y empecé a pedir ayuda a otros autos sobre el boulevard. Ya con medio cuerpo fuera del carro, empecé a golpear la carrocería desde afuera para llamar la atención. El conductor comenzó a orillarse, y en cuanto la velocidad fue mínima, me lancé por la ventana. El auto aceleró y huyó, alcance a ver que portaba placas del estado de Tamaulipas".

Finalmente, detalló: "Por mi desesperación por querer hacer las cosas rápido y por confiado ignoré muchas banderas rojas, comparto esto para que tengan cuidado: no se suban a cualquier vehículo, acuerden previamente con el conductor, y si es posible, verifiquen la unidad y los datos de la persona antes de viajar. La seguridad siempre es primero".

Cabe señalar que al ser un medio económico entre municipios dentro del estado e incluso, hacia algunos de Nuevo León, los "raids" son una opción muy buscada para los viajeros que ha llevado a que existan personas que han adquirido varias unidades para este servicio, convirtiéndolos en pequeñas empresas; sin embargo, las autoridades también han hecho un llamado a considerar su uso, pues se pueden presentar este tipo de prácticas o bien, no cuentan con seguros para los pasajeros en caso de accidentes.