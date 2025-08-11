Sufren desmayo por ola de calor

Las temperaturas superiores a los 38 grados centígrados que se han registrado en el municipio han provocado que varios clientes sufran desmayos y malestares mientras realizaban compras en ne-gocios de la Zona Centro.

De acuerdo con testigos, durante la última semana se han presentado casos de personas que co-mienzan a sentir mareos, náuseas y debilidad debido al extremo calor, lo que ha obligado a solicitar la presencia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos han intervenido y, en algunos casos, trasladado a los afectados a un hospital.

El intenso calor se ha dejado sentir desde las primeras horas de la mañana, afectando tanto a tran-seúntes como a comerciantes.

Ante esta situación, los locatarios del Centro han solicitado la instalación de un módulo de para-médicos en la Plaza Principal, a fin de brindar atención inmediata a quien lo requiera.

Los comerciantes advierten que, mientras persistan las altas temperaturas, se podrían seguir regis-trando incidentes similares, por lo que pidieron a las autoridades atender la solicitud de manera urgente para evitar riesgos mayores.