Intervención con Concesionarios para Mejorar Transporte Público en Monclova

Rutas de transporte público dejan de circular desde 6:00 y 7:00 de la tarde sábado y domingo y entre semana cortan recorridos antes de tiempo, afectando a quienes dependen de este medio para regresar a casa.

Genaro Soto Flores, regidor de Transporte, señaló que se las constantes quejas de usuarios por la falta de transporte público en horarios establecidos han llevado al departamento de Transporte de Monclova a intervenir con los concesionarios y choferes para garantizar el servicio, especialmente los fines de semana.

“Lo que la gente se ha estado quejando, y te soy sincero, es del tiempo; a veces los fines de sema-na, no en todas las rutas, no hay transporte o terminan muy temprano. Para las 6 o 7 de la tarde ya no hay unidades en circulación”, explicó.

El funcionario informó que inspectores municipales ya realizan recorridos, incluso en domingos, para levantar reportes y sostener reuniones con los concesionarios. La meta es diseñar estrategias que obliguen a cumplir con el horario y el itinerario establecidos.

Los choferes y concesionarios han argumentado que en periodo vacacional disminuye la afluencia de pasajeros, lo que hace incosteable mantener las unidades en circulación. Sin embargo, Soto Flores advirtió que la reducción de pasaje no justifica incumplir con el servicio.

“Dicen ‘no voy a ir por cinco pasajeros’, pero independientemente de eso, hay que cumplir con el servicio. Muchos cortan ruta cuando ya no traen pasaje, pero el usuario se queda esperando por donde debió haber pasado el camión”, sostuvo