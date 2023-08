¡Se pasa el alto y choca!

Acuña, Coah.- Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de un accidente vial ocurrido sobre la calle 2 de abril y Allende, en la colonia 11 de Octubre.

Es señalada como responsable Vanessa Vizcaíno Bustamante de 41 años, quien no conocía las las vialidades al no ser originaria de Acuña. Ella conducía un Toyota Rav4 2018 y no respetó el rótulo de alto, impactándose con Antonio Méndez Ortiz de 56 años, quien conducía un vehículo habilitado como taxi de modelo Nissan Versa 2019.

Afortunadamente no se reportan personas lesionadas, sólo cuantiosos daños materiales que serán cubiertos por la responsable para poder recuperar su camioneta que fue decomisada, debido a que no llegaron a un acuerdo en el lugar.

