Carlos Robles Loustaunau lidera toma de protesta de nuevas dirigencias municipales del PRI en Castaños y Monclova

En un ambiente de unidad, fuerza partidista y compromiso con las causas de la gente, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo la toma de protesta de sus nuevas dirigencias municipales en los municipios de Castaños y Monclova.

Los eventos fueron encabezados por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, quien destacó que con la renovación, se fortalece la pasión, la estructura y el compromiso del PRI en el territorio.

"El PRI Coahuila tiene las mejores estructuras políticas de México. En cada municipio, colonia, barrio y ejido, ustedes son la fuerza que garantiza que el PRI trabaja en el territorio, cumple con resultados y gana elecciones", expresó Robles Loustaunau durante su discurso.

Acompañado por destacadas figuras del priismo estatal, Robles reiteró que las nuevas dirigencias cuentan con el respaldo de su militancia y del primer priista de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas, de quien reconoció su liderazgo, visión y resultados para hacer del estado un lugar seguro y en constante mejora.

En el Consejo Político Municipal de Castaños, tomaron protesta:

- Presidencia del Comité Municipal: Amaro Cepeda Muñiz

- Secretaría General: Margarita Ibarra Verástegui

En el Consejo Político Municipal de Monclova, asumieron funciones:

·Presidencia del Comité Municipal: Roberto Eduardo Plata Haro

·Secretaría General: Glenda Lila Suárez Rodríguez

Ambos eventos contaron con la presencia de las y los priistas de base, así como de representantes de sectores, organizaciones y cuadros distinguidos del partido.

Destacaron las participaciones de los primeros priistas de Castaños Yessica Sifuentes Zamora, y de Monclova Carlos Villarreal Pérez, cuyo trabajo fue reconocido, ya que fortalecen la marca del Partido.

Estuvieron también, entre otros, Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta de la Junta de Gobierno del Estado, Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del CDE, Álvaro Moreira e Inocencio Aguirre del Comité Estatal, el Consejero Político Gabriel Elizondo Pérez; Guadalupe Oyervides Valdés, diputada local, Cristina Amezcua González, consejera política, Sergio Sisbeles Alvarado, delegado regional de Operación Política, así como Georgina Cano Torralva, secretaria de Sectores y Organizaciones del CDE

Carlos Robles hizo un llamado a la militancia a cerrar filas, trabajar con orgullo y defender las banderas del PRI:

"Hoy los convoco a trabajar sin descanso. Volvamos a demostrar que cuando el PRI está unido, no hay fuerza que lo detenga y no hay meta que no conquiste", concluyó.