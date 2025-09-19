Simulacro de evacuación en Monclova prepara a trabajadores para emergencias

Como parte de las actividades por el Día Nacional de Protección Civil, la mañana de este jueves se realizó la evacuación de la Presidencia Municipal de Monclova, en un ejercicio que simuló un sismo y que permitió capacitar al personal para actuar ante una contingencia real.

El simulacro dio inicio en punto de las 10 de la mañana mediante una alarma, con lo que inició la evacuación del edificio, con la salida de trabajadores y ciudadanos que estaban realizando algún trámite.

El Director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que dentro de este ejercicio se contó con la participación de 152 trabajadores que desalojaron el edificio en un tiempo aproximado de dos minutos.

Se llevó a cabo la simulación del rescate de una persona lesionada, que fue localizada en menos de un minuto y trasladada al hospital por cuerpos de auxilio.

"Obtuvimos un tiempo de dos minutos con treinta segundos desde la central de bomberos hasta la presidencia, es un buen tiempo de respuesta, el mismo que tendríamos en caso de una emergencia real".

En el ejercicio intervinieron elementos de Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y de Seguridad Pública, sumando alrededor de 25 participantes entre rescatistas y unidades de apoyo.

Señaló que con este tipo de prácticas se busca reforzar la preparación de los trabajadores y mejorar los protocolos de atención en caso de desastres.

Reconoció, sin embargo, que aún persisten problemas de educación vial que dificultan el libre paso de las unidades de emergencia.

El simulacro se realizó en el marco del Día Nacional de Protección Civil, con lo que se busca concientizar a la población sobre la importancia de la capacitación para actuar ante una emergencia, en Monclova se realizaron alrededor de 15 y 16 simulacros en distintas instituciones y centros de trabajo a lo largo del día.