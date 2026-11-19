La familia de Eliet, una bebé de dos meses que falleció el pasado 14 de noviembre en el Hospital Amparo Pape de Benavides, exige esclarecer las circunstancias de su muerte y cuestiona la actuación de un enfermero que presuntamente le administró un medicamento mediante una inyección.

Andrea López, tía de la pequeña, aseguró que la bebé se encontraba estable y permanecía hospitalizada únicamente porque necesitaba aumentar de peso y fortalecerse. Eliet nació a las 29 semanas de gestación y desde entonces permaneció internada, con la esperanza de recuperarse y regresar a casa con su familia.

De acuerdo con el testimonio de Andrea, los familiares sabían que el medicamento que recibía debía suministrarse lentamente, gota por gota a través del suero, debido a que se trataba de una sustancia fuerte.

Circunstancias de la muerte de Eliet

Sin embargo, el 14 de noviembre un enfermero anunció que aplicaría una inyección, pese a que otros trabajadores e incluso pediatras le habían advertido que no lo hiciera. Instantes después, Eliet sufrió un paro.

La tía relató que el enfermero salió corriendo y que, cuando los familiares intentaron localizarlo, ya no lo encontraron. Hasta ahora, afirmó, desconocen qué medicamento recibió la pequeña.

A las dudas sobre el procedimiento se suman las versiones contradictorias sobre la identidad del trabajador, pues, según Andrea, primero les proporcionaron un nombre y después otro. Además, denunció que desde el hospital les pidieron retirar la denuncia con el argumento de que el enfermero había sido dado de baja.

Los familiares consideran que las cámaras de seguridad y los testimonios del personal que presenció los hechos son fundamentales para conocer lo ocurrido, pero aseguran que no han recibido la información que han solicitado.

Demandas de la familia y respuesta de la Fiscalía

Aunque la Fiscalía ha señalado que hasta ahora no se ha acreditado una presunta negligencia, la familia mantiene su exigencia de que la investigación continúe y se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento.

Andrea también manifestó su preocupación por los comentarios que, según dijo, ha recibido la madre de la bebé para que retire la denuncia.

Eliet sería la primera hija de su madre. Sus familiares buscan respuestas y justicia para que su muerte no quede sin esclarecer.