Urgen agilizar venta de AHMSA

Agilizar la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) es necesario para evitar que el conflicto jurídico prolongue la incertidumbre y reduzca las posibilidades de pago a los trabajadores de la siderúrgica.

El expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eugenio Williamson, consideró que la decisión del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez de revocar los poderes de siete abogados podría complicar el proceso legal.

Confió en que este movimiento no retrase la integración del consorcio de Cargill y Afirme, interesado en participar en la adquisición de las empresas.

"Se va retrasando ahí un poquito, a lo mejor en el tema jurídico, pero esperemos que, en lo que se está armando el consorcio de Cargill y Afirme, no se retrase más", señaló.

Falta de intervención gubernamental

Williamson también cuestionó la falta de intervención del Gobierno Federal para encontrar una solución a la crisis de AHMSA. Afirmó que los trabajadores, sus familias y la economía de la Región Centro siguen resintiendo las consecuencias de que el proceso permanezca sin resolverse.

Señaló que no ha visto voluntad de la Federación para atender el problema, pese a que la solución de la siderúrgica fue contemplada entre los primeros 100 compromisos del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto a la posibilidad de concretar la venta, manifestó confianza en que la empresa finalmente será adquirida, aunque advirtió que el procedimiento podría extenderse si se llega a nuevas subastas.

Explicó que, por las dimensiones económicas de la operación, son pocos los empresarios que tienen capacidad para participar, por lo que los posibles compradores pueden esperar hasta las últimas etapas del proceso para adquirir los activos a un precio menor.

Impacto en los trabajadores

Advirtió que una disminución en el valor de AHMSA reduciría los recursos disponibles para cubrir los adeudos laborales, por lo que los principales perjudicados serían los trabajadores.

¿Quiénes van a ser los grandes perjudicados? Los trabajadores", expresó.

También señaló que los proveedores difícilmente recuperarían los recursos que la empresa les adeuda.