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Coahuila

Empresas metalmecánicas inician paros técnicos por falta de acero

La CTM Monclova reporta paros parciales que afectan a cerca de 100 trabajadores, con duración de dos a cuatro días.

Por Gerardo Martínez - 06 noviembre, 2026 - 04:43 p.m.
La falta de acero y el impacto de los aranceles presionan a las empresas de la industria metalmecánica de la Región Centro.
La falta de acero y el impacto de los aranceles presionan a las empresas de la industria metalmecánica de la Región Centro.
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      MONCLOVA, COAH.- Empresas de la industria metalmecánica de la Región Centro comenzaron a aplicar paros técnicos parciales por problemas en el suministro de acero y el impacto de los aranceles. La primera suspensión se registró este viernes en una compañía, con cerca de 100 trabajadores afectados.

      Carlos Mata López, representante de la CTM Monclova, advirtió que el sector enfrenta un cierre de año «comprometido» debido a las dificultades para conseguir materia prima y mantener la producción.

      «Para el Sindicato de la Industria Transformadora ha sido un año con muchos altibajos y estamos esperando un cierre de alguna forma comprometido», señaló.

      Problemas de Suministro de Acero

      Explicó que algunas empresas enfrentan problemas de trazabilidad y falta de acero en el mercado, por lo que buscan alternativas de abastecimiento, entre ellas la compra de acero estadounidense para continuar con la fabricación de sus productos.

      A esta situación se suma el impacto de los aranceles, que compromete las utilidades de las compañías y las obliga a ajustar sus esquemas de producción.

      Impacto de los Aranceles en la Producción

      Mata López precisó que los paros serán parciales, únicamente en algunos departamentos, y tendrán una duración estimada de dos a cuatro días.

      Durante las suspensiones, los trabajadores recibirán el 50 por ciento de su salario tabulado correspondiente a esos días, sin perder sus prestaciones.

      El dirigente sindical evitó revelar los nombres de las empresas que podrían aplicar estas medidas para no generar suspicacias.

      Añadió que varias compañías ya tienen programados períodos de descanso para diciembre. En algunos casos, los trabajadores dejarían de laborar después del 14 de diciembre y regresarían hasta el 4 o 5 de enero.

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