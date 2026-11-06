IMSS en Coahuila busca contratar hasta 200 especialistas

El IMSS en Coahuila busca contratar entre 150 y 200 médicos especialistas como parte de una estrategia nacional para fortalecer los servicios de salud y cubrir el déficit de personal en sus unidades médicas.

El delegado del Instituto en la entidad, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, informó que Coahuila participará en el programa denominado "12 acciones en 120 días", mediante el cual se intensificará la promoción de las plazas disponibles hasta febrero.

Estrategia de Reclutamiento

El reclutamiento será adicional al proceso ordinario de contratación conocido como draft, que se realiza en febrero. Sin embargo, las convocatorias permanecen abiertas durante todo el año, por lo que los especialistas interesados pueden postularse en cualquier momento.

Durante los 120 días se reforzará la difusión de las vacantes y los requisitos para participar, con el propósito de atraer médicos especialistas a las unidades que requieren personal.

Asignación de Plazas

La asignación de las plazas dependerá de las necesidades de cada unidad médica, por lo que los especialistas serán contratados en los lugares donde se requiera su perfil profesional.

Al concluir el periodo de 120 días, el Instituto realizará un balance para determinar cuántos médicos especialistas se incorporaron a los servicios de salud.