Monclovenses celebran Día del Café

Con termo en mano, decenas de personas hicieron fila desde temprana hora en tiendas OXXO de Monclova para aprovechar una promoción que convirtió al café en el protagonista de la mañana: llenar su recipiente por tan solo un peso.

La oferta, lanzada por la cadena de tiendas de conveniencia con motivo del Día Internacional del Café, generó movimiento desde las primeras horas frente a las máquinas expendedoras, donde clientes de distintas edades acudieron con sus termos para aprovechar la promoción anunciada con anticipación.

Termos grandes, pequeños y de diferentes capacidades comenzaron a aparecer en las filas. El objetivo era el mismo: salir de la tienda con el recipiente lleno de café caliente y pagar únicamente un peso.

La promoción fue aprovechada en distintas tiendas OXXO de Monclova, donde los clientes llegaron desde temprano para rellenar sus termos y llevarse una dosis de café para comenzar la jornada.

Entre el movimiento habitual de las tiendas, las filas frente a las máquinas expendedoras se convirtieron en una escena recurrente durante la mañana.

El aroma del café acompañó a quienes esperaban su turno para llenar sus recipientes y continuar con sus actividades.

Así, el Día Internacional del Café tuvo presencia en Monclova con una promoción que atrajo a clientes desde temprano y permitió llenar los termos con café caliente por un peso.