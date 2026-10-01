Carlos Villarreal advierte sobre desabasto de asfalto en Monclova

El desabasto de asfalto que afecta al norte del país comenzó a retrasar la entrega de algunas obras de pavimentación y recarpeteo en Monclova, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que la falta de material se registra particularmente en la planta de Pemex ubicada en Cadereyta, Nuevo León, que es una de las principales fuentes de suministro para los contratistas que trabajan en el estado.

Señaló que algunas obras ya están listas para recibir el asfalto y concluir los trabajos, como el recarpeteo de la calle Mariano Escobedo, pero los constructores deben esperar su turno para recibir el material. "Lo único que pasa es que se retrasa lo que es la entrega del asfalto", indicó.

Villarreal Pérez detalló que, ante la falta de suministro, algunos contratistas están buscando fuentes alternativas de financiamiento y abastecimiento, incluso trasladándose hasta plantas del centro del país, como la ubicada en Guanajuato, o recurriendo a material importado para cumplir con la entrega de las obras.

El alcalde aseguró que el desabasto no representa un riesgo para los proyectos, aunque sí genera un desfase en los tiempos establecidos originalmente. Estimó que obras contempladas para concluir en un plazo de 10 días podrían requerir entre 10 y 15 días adicionales, debido al tiempo necesario para recibir el material.

Advirtió que al recurrir a otras fuentes de suministro también aumenta la demanda y pueden generarse nuevos cuellos de botella en la distribución del asfalto. "Creo que en ese aspecto es lo que tenemos ahorita", señaló.

El alcalde indicó que la situación afecta tanto obras municipales como estatales, principalmente aquellas relacionadas con pavimentaciones y recarpeteos programados para concluir durante los próximos meses.